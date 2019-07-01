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Возле самой древней пирамиды в мире обнаружили десятки странных мумий

02.07.2019 11:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Археологи из Польши обнаружили десятки мумий, которым около двух тысяч лет, в окрестностях самой древней в мире пирамиды на севере Египта. Об этом сообщает ресурс Science In Poland.

Возле самой древней пирамиды в мире обнаружили десятки странных мумий
Фото: J. Dąbrowski/PCMA

Раскопки шли неподалеку от некрополя Саккара, который находится примерно в 30 километрах от Каира. Находку совершили около пирамиды Джоссера, которая считается древнейшим каменными строением в мире. При этом уточняется, что раскопки в этой местности археологи вели более 20 лет.

Обнаруженным мумиям, по предварительным оценкам, около двух тысяч лет. Многие из них были захоронены прямо в песках и проходили только базовые этапы бальзамирования, из-за чего они крайне плохо сохранились.

Некоторые мумии находились в деревянных гробах. На одном из таких обнаружился рисунок с имитацией иероглифических надписей. На шее мумии внутри было разноцветное ожерелье, а ноги покрыты украшениями с изображением бога Анубиса. При этом проводившие раскопки специалисты отметили, что не все изображенные на гробах фигуры складываются в связанный текст.

Возможно, ремесленник, наносивший изображения, не умел читать и пытался повторить увиденные им ранее надписи.

 
 
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Археологи из Польши обнаружили десятки мумий, которым около двух тысяч лет, в окрестностях самой древней в мире пирамиды на севере Египта. Об этом сообщает...
 
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