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В соцсетях свинчивают крышки ударом ноги. К флешмобу присоединились Стейтем и Макгрегор

02.07.2019 13:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В конце июня в соцсетях запустился флешмоб #BottleCapChallenge. Его суть довольно простая, но для исполнения нужна подготовка: необходимо на видео ударом ноги с разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале — с эффектом «слоу-мо» и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной. Об этом пишет TJournal.

Поначалу это был внутренний флешмоб бойцов ММА. 26 июня боец из Казахстана Каро Пашикян озвучил в Instagram правила и бросил вызов нескольким коллегам, включая Конора Макгрегора. Также Пашикян отметил в соцсетях актера Джейсона Стейтема.

Первым челлендж принял Аль-Фараби Давлетчин, чемпион мира по тхэквондо. Он запустил цепочку вызовов: после него ролик опубликовал бывший дизайнер Nike Эрролсон Хью, и уже от него эстафету принял Макс Холлоуэй — один из самых известных бойцов UFC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Errolson Hugh (@erlsn.acr) 26 Июн 2019 в 5:38 PDT

Эрролсон Хью вызвал бойца смешанных единоборств Макса Холлоуэя

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Max Holloway (@blessedmma) 28 Июн 2019 в 9:56 PDT

Холлоуэй пообещал музыканту Джону Майеру, что будет тренироваться с ним на Гавайях, пока тот не сможет сбить крышку

Холлоуэй не только вывел флешмоб на новый уровень популярности, но и передал челлендж с крышкой бутылки человеку не из спортивной сферы — американскому музыканту Джонну Майеру. Тот успешно продемонстрировал свое владение приемом из каратэ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от John Mayer

 
 
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В конце июня в соцсетях запустился флешмоб #BottleCapChallenge. Его суть довольно простая, но для исполнения нужна подготовка: необходимо на видео ударом ноги с разворота...
 
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