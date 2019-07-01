ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые изучили природу астероида, который считали космическим кораблем пришельцев

02.07.2019 13:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Университета Мэриленда в США изучили природу астероида Оумуамуа, прилетевшего из другой планетной системы. Они показали, что версия, согласно которой небесное тело является искусственным инопланетным зондом, не является состоятельной. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз на EurekAlert!.

Ученые изучили природу астероида, который считали космическим кораблем пришельцев
Изображение: ESO / M. Kornmesser

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид был найден 19 октября 2017 года на расстоянии 0,25 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Когда объект начал покидать Солнечную систему, его скорость неожиданно увеличилась, а не замедлилась, как прогнозировали астрономы. Именно это заставило некоторых специалистов всерьез рассматривать версию о том, что астероид на самом деле является инопланетным зондом.

Команда из 14 специалистов провела всесторонний анализ параметров астероида, в том числе его вращения, формы, скорости и траектории. Оказалось, что необычное поведение небесного тела согласуется с версиями о естественном происхождении объекта. Иными словами, нет причин полагать, что Оумуамуа является искусственным солнечным парусом.

Ученые также рассмотрели ряд механизмов, с помощью которых астероид покинул свою собственную планетную систему. Астрономы считают, что небесное тело было выброшено газовым гигантом вроде Юпитера. В нашей Солнечной системе эта крупная планета, возможно, способствовала появлению облака Оорта, состоящего из ледяных тел. Оно располагается далеко за орбитой Плутона, и слабая гравитация Солнца позволяет астероидам уходить в межзвездное пространство.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Университета Мэриленда в США изучили природу астероида Оумуамуа, прилетевшего из другой планетной системы. Они показали, что версия, согласно которой...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В соцсетях свинчивают крышки ударом ноги. К флешмобу присоединились Стейтем и Макгрегор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика