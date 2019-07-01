Ученые изучили природу астероида, который считали космическим кораблем пришельцев

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Университета Мэриленда в США изучили природу астероида Оумуамуа, прилетевшего из другой планетной системы. Они показали, что версия, согласно которой небесное тело является искусственным инопланетным зондом, не является состоятельной. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз на EurekAlert! .



Изображение: ESO / M. Kornmesser

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид был найден 19 октября 2017 года на расстоянии 0,25 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Когда объект начал покидать Солнечную систему, его скорость неожиданно увеличилась, а не замедлилась, как прогнозировали астрономы. Именно это заставило некоторых специалистов всерьез рассматривать версию о том, что астероид на самом деле является инопланетным зондом.

Команда из 14 специалистов провела всесторонний анализ параметров астероида, в том числе его вращения, формы, скорости и траектории. Оказалось, что необычное поведение небесного тела согласуется с версиями о естественном происхождении объекта. Иными словами, нет причин полагать, что Оумуамуа является искусственным солнечным парусом.

Ученые также рассмотрели ряд механизмов, с помощью которых астероид покинул свою собственную планетную систему. Астрономы считают, что небесное тело было выброшено газовым гигантом вроде Юпитера. В нашей Солнечной системе эта крупная планета, возможно, способствовала появлению облака Оорта, состоящего из ледяных тел. Оно располагается далеко за орбитой Плутона, и слабая гравитация Солнца позволяет астероидам уходить в межзвездное пространство.