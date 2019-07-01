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Россия успешно запустила противоракету в Казахстане
02.07.2019 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган (Казахстан), успешно поразив условную цель. Об этом
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — приводит военное ведомство слова представителя командования войск ПВО и ПРО ВКС полковника Павла Кузьмина.
Система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
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Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган (Казахстан), успешно поразив условную...
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