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Россия успешно запустила противоракету в Казахстане

02.07.2019 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган (Казахстан), успешно поразив условную цель. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — приводит военное ведомство слова представителя командования войск ПВО и ПРО ВКС полковника Павла Кузьмина.

Система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

 
 
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Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган (Казахстан), успешно поразив условную...
 
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