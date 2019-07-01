«Искандеры», «Полонезы» и другие. Самые интересные боевые машины, которые вы увидите на параде 3 июля

Источник материала: IT.Tut.by

Хотя на репетиции парада ко Дню независимости нам показали огромное количество техники — 280 единиц, новинок мы заметили немного. В основном, в этом году по улицам столицы парадом пойдут все те же танки Т72Б3, советские «Грады», ставшие белорусскими «Белградами», ракетные комплексы «Оса» и С-300, орудия «Гиацинт» и другие наследники советского ВПК. Однако 42.TUT.BY удалось найти в колонне и действительно интересные образцы.

Ракетные комплексы «Искандер»





Военная техника из России — постоянный гость на наших парадах. В этот раз по Минску впервые прокатились ракетные комплексы «Искандер». Разрабатывались они в условиях Договора по ракетам средней и малой дальности, поэтому комплекс должен был точными ударами, без использования ядерной «дубинки», подавлять вражескую противоракетную и противовоздушную оборону.

Управляемые ракеты «Искандера» летают на расстояние до 500 километров и в случае конфликта поразить установки ПРО, аэродромы и другие объекты потенциального противника. Для того, чтобы по дороге ракету не сбили, она может маневрировать, выдерживая колоссальные перегрузки (до 20−30 g), и развивает скорость до 4 Махов (больше 2 км/с), потому не очень уверенно засекается локаторами. А еще — выбрасывает ложные цели, на которые и должны реагировать РЛС противника. Создатели комплекса утверждают, что объект в радиусе полутысячи километров будет уничтожен при залпе с точностью до 2 метров и вероятностью почти в 100%.

Впервые «Искандер» был показан в 1999 году, но на вооружение принят только в 2006 году. Сегодня он есть в армиях России и Армении.

РСЗО «Полонез»





Из белорусской военной техники реактивная система залпового огня «Полонез» — один из самых «молодых» образцов. Впервые ее показали всего четыре года назад, на параде 9 мая 2015 года.

Для белорусских вооружений «Полонез» довольно нетипичен и интересен. На одной машине помещается 8 ракет солидного калибра в 301 мм. На стрельбах была показана дальность поражения в 300 километров, причем после выстрела ракета улетает на высоту в 50 километров, а потом пикирует на противника со скоростью в 5 Махов. Точность ракет впечатляет: отклонение даже при стрельбе на максимальную дальность составляет не более 30 метров. Это обеспечивается комбинированной системой наведения — инерциальная навигация дополняется спутниковой.

По словам разработчиков, перехватить ракеты «Полонеза» не способна ни одна ПВО мира.

Беларусь уже отправила «Полонезы» в Азербайджан.

Системы связи — «Мускат», «Цитрус», «Богатырь-2» и «Горизонт»





Без связи армии нет, а в современной сетецентрической войне это вообще ключевой элемент. Поэтому современные системы связи, в которых функции каналообразования, коммутации и шифрования объединены, могут помочь в бою не меньше чем крупные калибры и толстая броня. Так, мобильный узел связи «Мускат», размещающийся в двух машинах, выполняет функции, для которых раньше требовалась система связи, занимавшая десять машин. Время развертывания радиорелейной цифровой станции «Цитрус» уменьшено по сравнению с предшественниками практически вдвое, но «достает» она в полтора раза дальше.

T-72БМЭ





Эта глубокая модернизация советского Т-72, по словам разработчиков, превращает машину в настоящий танк XXI века, близкий по характеристикам к российскому Т-90. Улучшения коснулись систем управления огнем, наблюдения, а также защиты от современных средств поражения.

На T-72БМЭ установлен новейший прицел «ЭССА-72У» с многоканальным тепловизором, баллистическим вычислителем и телевизионными индикаторами. В результате танк может метко стрелять в любое время суток. Днем T-72БМЭ может поражать противника на дальности до 5 километров, ночью — до 3,5 км. Меткость, по словам создателей, не страдает в любых погодных условиях. Большое количество датчиков позволяет быстрее наводиться на цель и эффективно стрелять в движении. Танк может вести огонь всеми видами 125-мм выстрелов, включая управляемые боеприпасы.

Защищенность T-72БМЭ повышена за счет сочетания комбинированной и монолитной брони, динамической защиты «Контакт-1» и противокумулятивных экранов. Новый двигатель позволяет увеличить подвижность, а встроенный источник питания — автономность в оборонительных и засадных боевых действиях.

Бук-МБ3К



Фото: Денис Бурковский

Теоретически «Бук» новым оружием не является. Разработка этих зенитно-ракетных комплексов средней дальности началась еще в начале семидесятых годов 20-го века. Но с тех пор он подвергался большому количеству модернизаций. Модернизированный «Бук» оснащен тепловизионно-оптической системой, которая позволяет «вести» цель даже без участия РЛС как днем, так и ночью. Он в полтора-два раза точнее в определении координат целей и распознавании их класса.

Обнаруживать противника Бук-МБ3К умеет и с помощью данных от GPS и ГЛОНАСС. Он оснащен управляемой ракетой с самонаведением на расстоянии до 70 километров. Таким образом, «Бук» может быть встроен в систему противовоздушной и противоракетной обороны, выполняя в ней роль «среднего звена» и прикрывая более мощные комплексы вроде С-300 или С-400.

Считается, что комплекс может эффективно работать в условиях не только огневого подавления, но и радиоэлектронного противодействия. А еще сбивать крылатые ракеты, летящие на предельно малых высотах.

Противотанковый «Богомол» и пулеметный «Берсерк»



Роботизированный комплекс «Берсерк» .Фото: Денис Бурковский

Боевые роботы, возможно, не столь эффектны, как системы залпового огня, но однозначно более современны. Боевой робототехнический комплекс «Богомол» предназначен для того, чтобы отстреливать танки вероятного противника. Для этого робот может использовать несколько типов ракет — либо новейший «Шершень» с наведением по лазерному лучу, либо более старые, еще советской разработки «Фагот», «Конкурс» и «Метис» с управлением по радио или по проводам.

Бронепробиваемость «Шершня» составляет до 1100 мм — то есть, больше метра стали. Масса «Богомола» составляет скромные 1850 кг, что позволяет перевозить его даже на легковых машинах, а в бою он поддерживает двустороннюю связь со своим оператором на расстоянии до 300 метров. Пульт, с помощью которого управляют роботом, имеет экран, так что оператор видит все, что «видят» камеры робота.

Роботизированный комплекс «Берсерк» отличается от «Богомола» в первую очередь боевыми задачами. С танками ему не тягаться, зато с живой силой и беспилотниками противника он вполне может справиться. Спаренный пулемет ГШГ-762 позволяет эффективно поражать противника на расстоянии до 1 км. А беспилотники, летящие со скоростью до 300 км/ч, «Берсерк», как утверждают разработчики, может сбивать и за пять километров. На таком же расстоянии от робота может находиться и оператор.

«Берсерк» также используется и для охраны объектов без участия человека — в режиме патрулирования.