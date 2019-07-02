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В Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой

03.07.2019 18:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Instagram произошел глобальный сбой, с проблемами сталкиваются и жители Беларуси. Об этом сообщает сервис downdetector.

В Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой

Судя по информации сервиса, Instagram сбоит у пользователей из Западной Европы, некоторых частей России (например, Москвы) а также с восточного побережья США. Юзеры сообщают, что не могут загружать и просматривать Stories, а также не видят фотографии, отправленные в личные сообщение («директ»).

Затруднения с доступом начались около часа назад. Официальных комментариев от представителей Instagram о происходящем пока не поступало.

Вскоре затруднения с доступом начались и в Facebook. Пользователи жалуются на схожие проблемы: соцсеть отображает не все изображения, а также долго загружает видео. С подобным столкнулись и пользователи мессенджера WhatsApp, у которых не получается отправлять друг другу медиа-контент. Доходят только текстовые сообщения.

 
 
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В Instagram произошел глобальный сбой, с проблемами сталкиваются и жители Беларуси. Об этом сообщает сервис downdetector.
 
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