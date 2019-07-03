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Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Huawei

04.07.2019 09:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появились рендеры с предполагаемым дизайном следующего флагманского смартфона от компании Huawei — Mate 30 Pro. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.

Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Huawei

На первом из опубликованных рендеров изображена задняя панель смартфона. Основная камера с возможностью 5-кратного оптического зума, состоящая из четырех отдельных модулей, может расположиться в круглом вырезе. Там же разместят светодиодную вспышку.

Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Huawei

На еще одном рендере камера также размещена в круге, правда расположение фотомодулей немного другое. Подобный дизайн косвенно подтверждает фотографии защитного чехла. Кейс, как утверждается, принадлежит именно Mate 30 Pro.

Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Huawei

Другой точной информации о новинке пока нет. Предполагается, что смартфон будет работать на еще не анонсированном процессоре Kirin 985 вместе с модемом Balong 5000, обеспечивающим поддержку 5G-сетей. Предыдущие устройства линейки Mate представляли в октябре. Скорее всего, в этом поколении эта тенденция не изменится.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:

 
 
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В Сети появились рендеры с предполагаемым дизайном следующего флагманского смартфона от компании Huawei — Mate 30 Pro. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.
 
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