Возможно, именно так будет выглядеть новый флагман Huawei

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети появились рендеры с предполагаемым дизайном следующего флагманского смартфона от компании Huawei — Mate 30 Pro. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.





На первом из опубликованных рендеров изображена задняя панель смартфона. Основная камера с возможностью 5-кратного оптического зума, состоящая из четырех отдельных модулей, может расположиться в круглом вырезе. Там же разместят светодиодную вспышку.





На еще одном рендере камера также размещена в круге, правда расположение фотомодулей немного другое. Подобный дизайн косвенно подтверждает фотографии защитного чехла. Кейс, как утверждается, принадлежит именно Mate 30 Pro.





Другой точной информации о новинке пока нет. Предполагается, что смартфон будет работать на еще не анонсированном процессоре Kirin 985 вместе с модемом Balong 5000, обеспечивающим поддержку 5G-сетей. Предыдущие устройства линейки Mate представляли в октябре. Скорее всего, в этом поколении эта тенденция не изменится.

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