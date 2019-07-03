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В Telegram появились анимированные наборы стикеров

04.07.2019 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Telegram появились анимированные наборы стикеров. Правда, пока только в бета-версиях приложений мессенджера, но уже скоро появится для всех. Об этом сообщает iGuides.

В Telegram появились анимированные наборы стикеров

Сейчас доступно 33 стикерпака — все они созданы победителями специального конкурса, в котором участвовало 126 художников из разных стран. Когда они появятся в релизных клиентах Telegram, пользователи смогут загружать их и использовать в собственных наборах.

Сейчас обмениваться новыми стикерами могут только участники последней бета-версии Telegram для iOS. Увидеть их прямо сейчас можно и в других версиях мессенджера:

  • Telegram Desktop 1.7.3 и выше (стабильная и бета-версия)
  • Telegram для Android 5.7.1 и выше (бета-версия)
  • Telegram для iOS 5.7 и выше (стабильная и бета-версия)
  • Telegram для macOS 5.3 и выше (бета-версия)
 
 
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В Telegram появились анимированные наборы стикеров. Правда, пока только в бета-версиях приложений мессенджера, но уже скоро появится для всех. Об этом сообщает iGuides.
 
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