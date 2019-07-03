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США модернизируют украинские морские базы для своих кораблей

04.07.2019 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

США модернизируют несколько украинских военно-морских баз на Черном море, чтобы дать возможность своим военным кораблям использовать эти порты в непосредственной близости от Крыма. Об этом пишет breakingdefense.com.

США модернизируют украинские морские базы для своих кораблей
Фото: wikipedia.org

Модернизации подвергнутся база в Очакове и Николаеве. В число вносимых изменений входит укрепление имеющихся пирсов, добавление нового плавучего дока, усиление систем безопасности, усовершенствование судоремонтных объектов и строительство новых центров планирования морских операций, что позволит силам НАТО и Украины координировать свои действия.

Американцы приняли решение начать модернизацию после инцидента в Керченском проливе ноябре 2018 года, когда в результате конфликта российские военные захватили три корабля украинских ВМС. Несмотря на то, что Украина не входит в НАТО, она получает помощь от сил Североатлантического альянса и в настоящее время проводит ежегодные учения «Морской бриз», в которых принимают участие корабли американского флота и союзников.

Утверждается, что эти учения, а равно и военная поддержка США, являются прямым ответом на наращивание военной мощи России в Крыму. С 2014 года Москва уже перебросила на полуостров пять батальонов С-400, десять военных кораблей, шесть подводных лодок и новые истребители.

Большая часть усилий по модернизации военно-морских баз сосредоточена на порту в Очакове — работы там планируется завершить в августе. После окончания строительства база будет пригодна для учений США и их союзников по НАТО.

Количество американских военных кораблей в Черном море ограничено рамками Конвенции в Монтрё — согласно ей, тоннаж кораблей всех нечерноморских государств, присутствующих в акватории, 30 тысячами тонн, а длительность их пребывания — 21 днем.

 
 
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США модернизируют несколько украинских военно-морских баз на Черном море, чтобы дать возможность своим военным кораблям использовать эти порты...
 
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