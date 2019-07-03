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Для Дня независимости США в Вашингтон привезли ржавую технику. Пентагон: так и надо

04.07.2019 12:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

3 июля, накануне празднования Дня независимости, в Вашингтоне около мемориала Авраама Линкольна установили две БМП «Брэдли». Машины были очевидно старые, с облупившейся краской и местами проржавевшие. Пушки у них отсутствовали, пишет «Российская газета».

Выяснилось, что это не было ошибкой — представитель Пентагона заверил, что так и нужно. Помимо БМП, у мемориала поставят два танка M1 Abrams, а так же бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88. Бронетехника нужна для того, чтобы стать декорацией к речи Дональда Трампа об американской военной мощи. Также в это время над Вашингтоном пролетят самолеты и вертолеты, включая президентский «борт номер один» и истребитель пятого поколения F-35.

Изначально планировался и парад наземной боевой техники, который сначала собирались устроить 4 июля 2018 года, а затем 11 ноября, в День ветеранов. Однако стоимость такого мероприятия оказалась слишком высокой, 22 миллиона долларов. Продемонстрировать стоящую технику выйдет в разы дешевле, меньше миллиона долларов. В эту сумму, впрочем, не включены убытки авиакомпаний — из-за закрытого неба над столицей пришлось перенести не менее ста рейсов.

 
 
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3 июля, накануне празднования Дня независимости, в Вашингтоне около мемориала Авраама Линкольна установили две БМП «Брэдли». Машины были очевидно старые,...
 
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