В Госдуму России внесен законопроект о предустановке на смартфоны российского ПО

Источник материала: IT.Tut.by

В Госдуму России внесен пакет законопроектов, направленных на запрет продажи в стране смартфонов и компьютеров, на которых не установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра. Соответствующие документы размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишет ТАСС.



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Первый законопроект вносит поправки в закон «О защите прав потребителей». Он устанавливает запрет на продажу в России устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией «смарт-ТВ»), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению.

В число таких требований входит наличие на этих устройствах установленных «по умолчанию» российских программ. Согласно проекту, в России разрешается продавать только такие устройства, на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра. Порядок ведения реестра, а также оператора такого реестра определит кабмин России.

«Законопроект направлен на защиту интересов российских интернет-компаний в связи со злоупотреблениями со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий», — говорится в пояснительной записке.

Второй законопроект вносит поправки в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) России и предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований о продаже в РФ средств связи (смартфоны, компьютеры), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению.

Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 до 500 тысяч российских рублей (от 3,2 до 16,1 тысячи долларов), для юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона российских рублей (от 16,1 до 32,3 тысяч долларов).

Чтобы законопроект вступил в законную силу, сперва он должен пройти несколько стадий рассмотрений в Госдуме, после быть одобрен Советом Федерации и принят президентом России.

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