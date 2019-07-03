Ученые: зависимость от смартфона у студентов связана с большим количеством сексуальных партнеров

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые провели исследование, где связали чрезмерное использование мобильных телефонов и офлайновые последствия, такие как снижение оценок, проблемы с алкоголем и увеличение числа сексуальных партнеров. Об этом пишет BBC со ссылкой на Journal of Behavioral Addictions.



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В опросе участвовали более 3400 человек, получивших дипломы в США. Те, кто сказал, что у него или нее были проблемы с количеством времени, проведенным в телефонах, также сообщили и о наличии большего количества сексуальных партнеров. Вместе с тем они чаще упоминали о тревоге или депрессии.

Причины этого могут быть разными, отмечают авторы исследования. Возможно, люди используют смартфоны для встреч при помощи приложений. Или же они пренебрегают «обычными» отношениями из-за чрезмерного использования своих телефонов.

Самым интересным открытием стало то, что люди, сообщающие о проблемах с использованием своих телефонов, более склонны к импульсивности, что также может повлиять на количество сексуальных партнеров.

Исследователи также обнаружили, что люди, проводящие много времени в телефонах, чаще жалуются на чрезмерное употребление алкоголя. Но они не нашли существенной связи с какой-либо другой формой злоупотребления психоактивными веществами или наркоманией.

«Легко думать о чрезмерном использовании смартфона как о зависимости, но если бы все было так просто, мы бы ожидали, что это будет связано с широким спектром проблем злоупотребления психоактивными веществами, особенно в такой большой выборке, но, похоже, не в этом дело», — отмечают авторы.

Они также добавляют, что хотя зависимость от смартфона незначительно влияет на средние баллы, однако даже небольшое снижение оценок может оказать влияние на успеваемость человека и на его дальнейшие возможности трудоустройства.