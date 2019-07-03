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Перехват американского противолодочного самолета попал на видео

04.07.2019 18:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В телеграм-каналах Kotsnews и «Крылья войны» появились видеоролики, на которых, согласно описанию, самолеты российских ВКС сопровождают американский самолет в небе над Крымом.


Открыть/скачать видео (3.26 МБ)

На кадрах виден противолодочный самолет P-8 Poseidon, который является одним из лучших в своем классе и одним из самых дорогих самолетов в мире.


Открыть/скачать видео (931.42 КБ)

Автор ролика упомянул, что на видео заметно, насколько быстро американский самолет подлетел к Крыму.

 
 
Ссылка на источник 65
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В телеграм-каналах Kotsnews и «Крылья войны» появились видеоролики, на которых, согласно описанию, самолеты российских ВКС сопровождают американский самолет в небе...
 
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