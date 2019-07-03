Перехват американского противолодочного самолета попал на видео

Источник материала: IT.Tut.by

В телеграм-каналах Kotsnews и «Крылья войны» появились видеоролики, на которых, согласно описанию, самолеты российских ВКС сопровождают американский самолет в небе над Крымом.

На кадрах виден противолодочный самолет P-8 Poseidon, который является одним из лучших в своем классе и одним из самых дорогих самолетов в мире.

Автор ролика упомянул, что на видео заметно, насколько быстро американский самолет подлетел к Крыму.