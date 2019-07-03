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Перехват американского противолодочного самолета попал на видео
04.07.2019 18:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
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На кадрах виден противолодочный самолет P-8 Poseidon, который является одним из лучших в своем классе и одним из самых дорогих самолетов в мире.
Автор ролика упомянул, что на видео заметно, насколько быстро американский самолет подлетел к Крыму.
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