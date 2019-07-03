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Российские танкисты отрабатывают вождение под водой
04.07.2019 18:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Танкисты Балтийского флота выполнили на специальном вододроме, расположенном в Калининградской области, одно из сложнейших упражнений боевой подготовки — вождение под водой. Об этом
Всего в мероприятии участвовало более 20 танков Т-72Б3 и больше 100 военнослужащих отдельного танкового полка. В ходе выполнения задания механики-водители должны были преодолеть водоем шириной больше 50 метров и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам и не допуская резких поворотов и остановок. Также они должны были эвакуировать, если возникнет условная нештатная ситуация, технику из-под воды.
Для того чтобы быть допущенными к испытанию, танкисты предварительно прошли специальный курс. Машины, задействованные в мероприятии, были оборудованы особыми воздуховодами, а танкисты надели индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы.
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Танкисты Балтийского флота выполнили на специальном вододроме, расположенном в Калининградской области, одно из сложнейших упражнений боевой подготовки —...
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