Российские танкисты отрабатывают вождение под водой

Источник материала: IT.Tut.by

Танкисты Балтийского флота выполнили на специальном вододроме, расположенном в Калининградской области, одно из сложнейших упражнений боевой подготовки — вождение под водой. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на отдел информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.



Фото: отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Всего в мероприятии участвовало более 20 танков Т-72Б3 и больше 100 военнослужащих отдельного танкового полка. В ходе выполнения задания механики-водители должны были преодолеть водоем шириной больше 50 метров и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам и не допуская резких поворотов и остановок. Также они должны были эвакуировать, если возникнет условная нештатная ситуация, технику из-под воды.



Фото: отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Для того чтобы быть допущенными к испытанию, танкисты предварительно прошли специальный курс. Машины, задействованные в мероприятии, были оборудованы особыми воздуховодами, а танкисты надели индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы.



Фото: отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.



Фото: отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.