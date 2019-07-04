Найдены следы неизученной формы жизни

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые из Университета Цинциннати (США) обнаружили следы организмов, которым около двух с половиной миллиарда лет. Об этом пишет Live Science.



Фото: Andrea Corpolongo

По словам Эндрю Цая (Andrew Czaja), доцента университета, найденные крошечные окаменелости (микрофоссилии) относятся к цианобактериям. Это микроорганизмы, существовавшие за 100 или 200 миллионов лет до кислородной катастрофы — глобального изменения состава атмосферы Земли, в результате которого 2,45 миллиарда лет назад появился свободный кислород.

«Это очень важное событие как с точки зрения эволюции Земли, так и жизни на ней», — уточнил Эндрю. Он также добавил, что науке известно только четыре случая нахождения микрофоссилий, датированных тем временем (2,5−2,7 миллиарда лет назад).

Lenta.ru уточняет , что сегодня размер большинства цианобактерий составляет от пяти до десяти микрометров, а самые крупные достигают 60 микрометров. Однако некоторые из найденных организмов достигают 100 микрометров в поперечнике.

Кроме того, отдельные клетки имеют странные выпячивания, которые могли возникнуть в результате «почкования» (бесполого размножения). В настоящее время цианобактерии не почкуются, поэтому ученые не могут точно определить природу этих выростов.