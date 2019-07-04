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Сколько времени показывают странные часы? Задача для школьников из России
05.07.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Автору блога Mind Your Decisions прислали загадку из России, которая предназначалась для школьной олимпиады. Американцу пришлось слегка поломать над ней голову. А вы сможете решить?
Дима увидел в музее странные часы (см. рисунок). Они отличаются от обычных часов тем, что на их циферблате нет цифр и вообще непонятно, где у часов верх. К тому же секундная, минутная и часовая стрелки имеют одинаковую длину. Какое время показывали часы?
(Стрелки А и С на рисунке смотрят ровно на часовые отметки, а стрелка В чуть-чуть не дошла до часовой отметки.)
Решение и ответ мы опубликуем в понедельник.
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Автору блога Mind Your Decisions прислали загадку из России, которая предназначалась для школьной олимпиады. Американцу пришлось слегка поломать над ней голову. А вы...
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