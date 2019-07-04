Сколько времени показывают странные часы? Задача для школьников из России

Источник материала: IT.Tut.by

Автору блога Mind Your Decisions прислали загадку из России, которая предназначалась для школьной олимпиады. Американцу пришлось слегка поломать над ней голову. А вы сможете решить?





Дима увидел в музее странные часы (см. рисунок). Они отличаются от обычных часов тем, что на их циферблате нет цифр и вообще непонятно, где у часов верх. К тому же секундная, минутная и часовая стрелки имеют одинаковую длину. Какое время показывали часы?

(Стрелки А и С на рисунке смотрят ровно на часовые отметки, а стрелка В чуть-чуть не дошла до часовой отметки.)

Решение и ответ мы опубликуем в понедельник.