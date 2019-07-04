Закрывают ли небо над Минском на время авиапарадов? Разобрались в вопросе

Источник материала: IT.Tut.by

После прошедшего 3 июля парада в честь Дня независимости в редакцию обратился читатель Дмитрий. Буквально за несколько минут до пролета военной авиации он увидел в небе явно пассажирский самолет (судя по эмблеме на хвосте, принадлежащий Korean Air). По его словам, самолет летел довольно низко. Дмитрий задался вопросом, закрывают ли воздушное пространство над Минском на время проведения авиашоу и возможно ли летать гражданским судам на сравнительно небольшой высоте. 42.TUT.BY разобрался в вопросе.



Фото от читателя Дмитрия

Комментарий нам дал летчик военной авиации. Он сообщил, что никто не станет полностью закрывать воздушное пространство для парада: закрываются только зоны вдоль маршрутов, по которым будут лететь самолеты во время парада, с учетом безопасных интервалов — как правило, это 300 метров. К примеру, если максимальная высота пролета во время авиашоу составляет 600 м, то полеты на высоте 900 м будут разрешены.

Все эти вопросы устанавливает организация под названием ЦЕС ОрВД (Центр организации воздушного движения). Центр состоит из военного и гражданского секторов, в зону ответственности которых входят, соответственно, гражданские и военные воздушные суда. В таких случаях, как авиапарад, они работают вместе для лучшей координации.

В Центре есть отдел планирования, который собирает заявки на ИВП (использование воздушного пространства) и координирует полеты в соответствии с требованиями безопасности и государственными приоритетами. Отдел также составляет суточный план полетов, согласовывает его с противовоздушной обороной и отправляет диспетчерам Минского районного центра.

Что же касается корейского самолета, то возможность его пролета на небольшой высоте исключена вне зависимости от парада: пассажирским авиалайнерам над Минском без особого разрешения нельзя летать ниже полутора километров.