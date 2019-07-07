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Флешмоб со свинчиванием крышки набирает обороты. Топ смешных видео
08.07.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На прошлой неделе
Напомните, что это за флешмоб?
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Суть #BottleCapChallenge простая, но для исполнения нужна подготовка. Необходимо на видео ударом ноги с разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале — с эффектом «слоу-мо» и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной.
Поначалу это был внутренний флешмоб бойцов ММА. 26 июня боец из Казахстана Каро Пашикян озвучил в Instagram правила и бросил вызов нескольким коллегам, включая Конора Макгрегора. Ну, а потом, как говорится, понеслась.Вот, например, видео от чемпиона мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчина.
Наверное, самая популярная вариация флешмоба — привлечение своих питомцев к делу. По хэштегу можно найти много котиков и собачек, которые мастерски «открывают» крышки, но наш фаворит — этот зефирный пес.
Часть пользователей решила трактовать правила игры по-своему.
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