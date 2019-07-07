ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия вооружает пограничников «убийцами крылатых ракет»

08.07.2019 11:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил (ВКС) России первыми получат комплекс С-350 «Витязь». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова заместителя начальника зенитных ракетных войск ВКС полковника Юрия Муравкина, сказанные в интервью газете «Красная звезда».

Россия вооружает пограничников «убийцами крылатых ракет»
С-350. Фото: wikipedia.org

«В первую очередь он [комплекс С-350] пойдет на вооружение приграничных и приморских зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил, что в сочетании с его высокими маневренными возможностями позволит быстро и эффективно выполнять задачи по предназначению», — рассказал Муравкин.

Он отметил, что за счет новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а особенности его построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений. По словам Муравкина, комплекс С-350 по праву можно назвать «убийцей крылатых ракет».

Замначальника зенитных ракетных войск ВКС добавил, что с 2020 года военнослужащие первого зенитного ракетного полка уже будут переучены на комплекс С-350.

Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» предназначена для обороны важных объектов административного или военного назначения от ударов различных средств нападения с воздуха. Комплекс способен работать в автоматическом режиме, при котором расчет обеспечивает развертывание ЗРС и контроль за действиями системы. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей — 16, баллистических — 12. Максимальная дальность поражения — 60 км, высота — 30 км. Время развертывания системы в боевое положение — 5 минут.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил (ВКС) России первыми получат комплекс С-350 «Витязь». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Флешмоб со свинчиванием крышки набирает обороты. Топ смешных видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика