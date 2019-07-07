Россия вооружает пограничников «убийцами крылатых ракет»

Источник материала: IT.Tut.by

Приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил (ВКС) России первыми получат комплекс С-350 «Витязь». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова заместителя начальника зенитных ракетных войск ВКС полковника Юрия Муравкина, сказанные в интервью газете «Красная звезда».



С-350. Фото: wikipedia.org

«В первую очередь он [комплекс С-350] пойдет на вооружение приграничных и приморских зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил, что в сочетании с его высокими маневренными возможностями позволит быстро и эффективно выполнять задачи по предназначению», — рассказал Муравкин.

Он отметил, что за счет новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а особенности его построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений. По словам Муравкина, комплекс С-350 по праву можно назвать «убийцей крылатых ракет».

Замначальника зенитных ракетных войск ВКС добавил, что с 2020 года военнослужащие первого зенитного ракетного полка уже будут переучены на комплекс С-350.

Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» предназначена для обороны важных объектов административного или военного назначения от ударов различных средств нападения с воздуха. Комплекс способен работать в автоматическом режиме, при котором расчет обеспечивает развертывание ЗРС и контроль за действиями системы. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей — 16, баллистических — 12. Максимальная дальность поражения — 60 км, высота — 30 км. Время развертывания системы в боевое положение — 5 минут.