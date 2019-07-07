Названо лучшее оружие Первой мировой войны

Источник материала: IT.Tut.by

Составлен рейтинг лучшего оружия времен Первой мировой войны. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на еженедельник «Звезда».



Фото: wikipedia.org

На первое место издание поставило винтовку Мосина, которая была принята на вооружение армии Российской империи в 1891 году. В дальнейшем это оружие неоднократно модернизировалось и поставлялось за рубеж, где эксплуатировалось долгие годы: так, например, в Беларуси трехлинейка была снята с вооружения в декабре 2005-го. В современной России некоторые подразделения вневедомственной охраны, согласно открытым данным, до сих пор могут использовать усовершенствованные карабины, созданные на основе винтовки образца 1891 года.

На второй позиции — американский самозарядный пистолет M1911, принятый на вооружение ВС США в 1911 году. Он использовался американскими военными до 1985 года, распродать остатки этого оружия правительство Соединенных Штатов решило только в 2017-м. M1911 применялся практически во всех вооруженных конфликтах, произошедших в мире, с момента его создания.

Третье место занял пулемет Максима, разработанный в 1883 году. Он широко использовался в колониальных войнах, обеих мировых войнах и других вооруженных конфликтах XX века. Данный пулемет стал одним из родоначальников автоматического оружия.

На четвертом — немецкая винтовка Mauser 98 образца 1898 года. Всего было выпущено более 15 миллионов единиц данных винтовок. Mauser 98 активно применялась вплоть до конца Второй мировой, также ее использовали в ряде локальных конфликтов в качестве снайперского оружия.

Замыкает рейтинг американская магазинная винтовка Springfield M1903, состоявшая на вооружении ВС США до 1957 года. Ее поставляли в Великобританию и Францию, а также в Никарагуа, Республику Корея и на Кубу до 1959 года в качестве военной помощи для армии Фульхенсио Батисты.