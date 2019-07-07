Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

Источник материала: IT.Tut.by

NASA в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовало несколько фотографий, сделанных на высоте около 400 километров с борта МКС.

Представители NASA добавили: «каждый день люди, находящиеся на МКС, создают эти замечательные снимки нашей родной планеты с высоты в 250 миль». Они также поделились ссылкой на фотопоток, в котором собираются другие фотографии Земли, сделанные астронавтами агентства.

Мы выбрали несколько, на наш взгляд, самых интересных из тех, что были опубликованы в июне:



























