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Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA
08.07.2019 15:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
NASA в своем официальном Twitter-аккаунте
Представители NASA добавили: «каждый день люди, находящиеся на МКС, создают эти замечательные снимки нашей родной планеты с высоты в 250 миль». Они также
Мы выбрали несколько, на наш взгляд, самых интересных из тех, что были опубликованы в июне:
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NASA в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовало несколько фотографий, сделанных на высоте около 400 километров с борта МКС.
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