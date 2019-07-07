ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

08.07.2019 15:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

NASA в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовало несколько фотографий, сделанных на высоте около 400 километров с борта МКС.

Представители NASA добавили: «каждый день люди, находящиеся на МКС, создают эти замечательные снимки нашей родной планеты с высоты в 250 миль». Они также поделились ссылкой на фотопоток, в котором собираются другие фотографии Земли, сделанные астронавтами агентства.

Мы выбрали несколько, на наш взгляд, самых интересных из тех, что были опубликованы в июне:

Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

Посмотрите на потрясающие снимки Земли от NASA

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
NASA в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовало несколько фотографий, сделанных на высоте около 400 километров с борта МКС.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Создатели Windows объяснили свой загадочный анонс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика