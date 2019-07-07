Найдено растение, которое выжило после 1,5 тысяч лет в вечной мерзлоте

Источник материала: IT.Tut.by

Биологам удалось добыть в вечной мерзлоте образцы мха, полторы тысячи лет пролежавшего в ледяном плену — и все же сохранившего способности к регенерации и даже размножению. Об этом пишет « Популярная механика » со ссылкой на The Washington Post.



Фото: P. Boelen/BAS

Малый ледниковый период, сковавший Арктику льдами, длился примерно с 1550 по 1850 годы. На канадском острове Элсмир ледник протянулся через весь ландшафт и вобрал в себя множество различного мусора, в том числе и небольшой кусочек мха. С того самого времени мох был буквально «законсервирован» под 30-метровой толщей льда, пока наконец его не обнаружила эволюционный биолог Кэтрин Ла Фарж.

Удивительно, но даже спустя столько лет кусочек мха Aulacomnium turgidum хоть и был изрядно потрепан, но все еще сохранил зеленый цвет — а значит, с большой вероятностью, и способность к фотосинтезу. На фоне глобального потепления и массового вымирания видов растений и животных по всей планете именно Арктика может стать настоящей природной «криокамерой», откуда можно будет извлекать образцы для дальнейшего разведения. Но если вы думаете, что 150 лет во льдах — это много, то у биологов найдется, чем вас удивить.

Кэтрин проводит подобные эксперименты с 2009 года. Она, вместе со своей командой, уже добывала из льда образцы растений, многие из которых уже исчезли с лица планеты. Ранее считалось, что после нескольких веков в криосне растения не способны на размножение, однако после питательной терапии в лабораторных условиях спасти удалось свыше трети образцов.

Кристаллы льда очень твердые и острые, а потому могут раздавить или разрезать клеточную мембрану и органеллы внутри растительных клеток. А вот мох нашел способ обезопасить себя от таких малоприятных случайностей. Как только температура падает, мох начинает резко терять влагу — а вместе с ней и риск того, что внутри него сформируются ледяные микрокристаллы. Кроме того, если растение все же будет повреждено, определенные клетки внутри него (сродни стволовым клеткам млекопитающих) могут начать делиться и образовать любые необходимые ткани, когда условия станут более мягкими.

Однако, как мы уже говорили, 150 лет — это смешной срок. Вдохновившись успехом, ученые смогли вернуть к жизни образцы мха, которые целых 15 веков пролежали на метровой глубине в вечной мерзлоте Антарктики. «Эта среда очень стабильна, а потому в ней мох изолирован практически от всех агрессивных факторов внешней среды, таких как солнечное излучение, дождь, годовые циклы замерзания-оттаивания и так далее», поясняют исследователи.

Почему это так важно? Пока что тающие ледники обнажают лишь небольшую территорию, однако совсем скоро спящие в них растения выйдут на волю и начнут распространять свои споры вместе с водой и ветром. Не исключено, что мы еще увидим преображение ныне безжизненного ледяного ландшафта в цветущую тундру — и даже без участия человека.