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МТС на один день снизит цену новейшего смартфона Huawei на 50%

08.07.2019 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В сети салонов и интернет-магазине МТС в первый день продаж смартфон Huawei P Smart Z будет продаваться со скидкой в 50%, но есть ограничения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

МТС на один день снизит цену новейшего смартфона Huawei на 50%

Представители МТС заявили, что акция будет действовать только 10 июля и только при покупке смартфона одним платежом (не в рассрочку). В таком случае гаджет вместо «оригинальных» 649 рублей будет стоить 325 рублей. Правда, количество акционных P Smart Z ограничено.

Дополнено. Впоследствии на сайте МТС появилось следующее сообщение: «В связи с большим интересом, проявленным абонентами к новой модели Huawei P smart Z со скидкой, для возможности заказа смартфона из любой точки страны, а также для учета и контроля реализации, все количество Huawei P smart Z по суперцене будет доступно для заказа 10 июля в интернет-магазине МТС»

Напомним: в нашем обзоре мы назвали P Smart Z смартфоном-экспериментом. На наш взгляд, его главными плюсами являются хорошее время автономной работы (день активного и два дня более спокойного использования), достаточно яркий дисплей и основная камера, снимающая не хуже конкурентов из той же ценовой категории.

С производительностью особых проблем нет, но в современные 3D-игры получится с комфортом поиграть только на средних параметрах графики. С основной «фишкой» гаджета — выезжающей фронтальной камерой — за несколько дней тестирования проблем не возникло. Производитель утверждает, что она выдержит не менее 100 тысяч открытий и может работать даже при минусовой температуре. Проверить это сложно, но не доверять этому заявлению причин пока нет.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:

 
 
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В сети салонов и интернет-магазине МТС в первый день продаж смартфон Huawei P Smart Z будет продаваться со скидкой в 50%, но есть ограничения. Об этом сообщается...
 
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