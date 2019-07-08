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Instagram будет защищать пользователей от травли в интернете

09.07.2019 09:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Instagram анонсировал функции для защиты пользователей от травли в интернете. Соцсеть с помощью искусственного интеллекта будет уведомлять пользователя перед публикацией комментария о том, что он может быть воспринят как оскорбительный. Об этом пишет TJournal со ссылкой на блог компании.

Instagram будет защищать пользователей от травли в интернете
Функция уведомления о том, что комментарий могут воспринять как оскорбительный

Instagram анонсировал две новые функции для защиты пользователей от травли в интернете: искусственный интеллект, выявляющий оскорбительные комментарии перед их публикацией и возможность скрывать высказывания неприятных людей.

Первую функцию соцсеть уже начала внедрять, а к тестированию второй только приступит. В Instagram рассказали, что ранние тесты функции уведомления об оскорбительном комментарии показали, что она побуждает некоторых пользователей отменить отправку сообщения и написать другое.

Скрытие высказываний неприятных людей назвали полезной функцией, так как она не уведомляет вторую сторону о блокировке. В соцсети отметили, что блокировка или жалобы на пользователей могут обострить конфликт, особенно если обидчика знают в реальной жизни. При этой функции комментарии останутся видимыми только для их авторов.

Instagram будет защищать пользователей от травли в интернете
Функция скрытия комментариев от конкретного пользователя
 
 
 
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Instagram анонсировал функции для защиты пользователей от травли в интернете. Соцсеть с помощью искусственного интеллекта будет уведомлять пользователя перед...
 
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