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Разница до 35%. Узнали, на сколько подешевели iPhone Xs и iPhone Xr в интернет-магазинах
09.07.2019 13:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
До выхода
«Младший»
Чуть более технически продвинутый
Самая большая модель в актуальной линейке —
В официальной продаже цены всех трех смартфонов немного выше. За iPhone Xr просят 2049 рублей, за iPhone Xs — 2999 рублей, за iPhone Xs Max — 3259 рублей. Правда, в этом случае вы также получаете официальную гарантию производителя, которую могут предоставить не все интернет-магазины.
Напомним: внешне вся линейка iPhone (2018) не так уж и сильно отличается друг от друга. Переднюю сторону гаджетов занимают экраны с «монобровью», в которой располагаются датчики для работы системы распознавания пользователей Face ID. Процессором во всех трех устройствах выступает мощнейший Apple A12 Bionic. Основная камера в iPhone Xr — одинарная, в iPhone Xs и Xs Max — двойная.
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