Разница до 35%. Узнали, на сколько подешевели iPhone Xs и iPhone Xr в интернет-магазинах

Источник материала: IT.Tut.by

До выхода нового поколения iPhone остается еще несколько месяцев, но в преддверии этого события цены на нынешние смартфоны Apple начали идти вниз. Мы проверили, за сколько последние гаджеты компании продавались на старте продаж еще в прошлом году, и за сколько их получится купить сегодня.

«Младший» iPhone Xr (64 ГБ) в октябре прошлого года в интернет-магазинах продавался в среднем от 2080−2100 рублей. Сегодня такой же гаджет можно купить от 1640 рублей. Разница в цене составляет около 22%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Чуть более технически продвинутый iPhone Xs с 64 ГБ встроенного хранилища в Минске можно было купить еще в конце сентября в прошлом году, правда тогда продавцы просили за него от 3070 рублей. Сегодня стоимость существенно ниже — смартфон получится найти примерно от 2190 рублей. Разница в цене — 29%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Самая большая модель в актуальной линейке — iPhone Xs Max (64 ГБ) — в прошлом сентябре предлагалась не менее, чем за 3550 рублей. Нынешняя стоимость устройства в Сети — от 2325 рублей. Разница в цене составляет внушительные 35%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

В официальной продаже цены всех трех смартфонов немного выше. За iPhone Xr просят 2049 рублей, за iPhone Xs — 2999 рублей, за iPhone Xs Max — 3259 рублей. Правда, в этом случае вы также получаете официальную гарантию производителя, которую могут предоставить не все интернет-магазины.

Напомним: внешне вся линейка iPhone (2018) не так уж и сильно отличается друг от друга. Переднюю сторону гаджетов занимают экраны с «монобровью», в которой располагаются датчики для работы системы распознавания пользователей Face ID. Процессором во всех трех устройствах выступает мощнейший Apple A12 Bionic. Основная камера в iPhone Xr — одинарная, в iPhone Xs и Xs Max — двойная.