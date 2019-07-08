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Россия разработает «умный» огнемет

09.07.2019 14:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В России рассказали, какой станет новая тяжелая огнеметная система (ТОС) «Тосочка», которая должна прийти на смену существующим. Об этом пишет hi-tech.mail.ru, ссылаясь на РИА Новости.

Россия разработает «умный» огнемет
Фото: Сергей Бобылев / Минобороны России

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе России, новый огнемет будет стрелять дальше по сравнению с системами «Буратино» и «Солнцепек». Помимо этого, машина будет использовать элементы искусственного интеллекта и иметь лучшую эргономику. Наконец, в отличие от гусеничных предшественников, «Тосочка» будет размещаться на колесном шасси.

Источник добавил, что образцов, подобных новой огнеметной системе, в мире в настоящее время нет.

«Тосочка» планируется как модификация ТОС «Буратино», созданной в конце 90-х годов на базе танка Т-72. Такие боевые машины предназначены для уничтожения легкобронированной техники, живой силы противника, поджога и разрушения зданий. Они используют неуправляемые и дымозажигательные снаряды — каждый залп создает настоящее море огня.

 
 
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В России рассказали, какой станет новая тяжелая огнеметная система (ТОС) «Тосочка», которая должна прийти на смену существующим. Об этом пишет hi-tech.mail.ru, ссылаясь на...
 
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