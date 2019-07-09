Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и обновила MacBook Air

Источник материала: IT.Tut.by

Apple сегодня обновила свои ноутбуки сразу нескольких линеек — MacBook Air и MacBook Pro. Об этом пишет The Verge.



Фото: The Verge

MacBook Pro с 13-дюймовым экраном в минимальной конфигурации теперь оснащается двумя портами USB-C, сенсорной панелью Touch Bar и сенсором отпечатков пальцев Touch ID. Кроме того, в устройство добавили процессор Intel Core i5 восьмого поколения с частотой от 1,4 ГГц до 3,9 ГГц.

Цена версии с 128 ГБ памяти на SSD-накопителе в США — 1299 долларов, с 256 ГБ хранилища — 1499 долларов.

В MacBook Air добавили поддержку технологии TrueTone, адаптирующей баланс белого в зависимости от освещения в помещении. Цена лэптопа также немного снизилась. Стартовая версия продается от 1099 долларов.

Слухи относительно новой клавиатуры, которая должна была прийти на смену клавишам с механизмом «бабочки» в нынешних ноутбуках Apple, пока не оправдались. В обновленных лэптопах используется третье поколении «бабочки». По заверениям компании, она не так сильно подвержена проблемам вроде залипания кнопок, на что жалуется часть пользователей.

Кроме того, Apple прекратила продажи на своем официальном сайте 12-дюймового MacBook, который несколько лет назад стал первым устройством с клавиатурой «бабочкой» и единственным портом типа USB-C.

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