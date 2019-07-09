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Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и обновила MacBook Air
09.07.2019 16:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Apple сегодня обновила свои ноутбуки сразу нескольких линеек — MacBook Air и MacBook Pro. Об этом
MacBook Pro с 13-дюймовым экраном в минимальной конфигурации теперь оснащается двумя портами USB-C, сенсорной панелью Touch Bar и сенсором отпечатков пальцев Touch ID. Кроме того, в устройство добавили процессор Intel Core i5 восьмого поколения с частотой от 1,4 ГГц до 3,9 ГГц.
Цена версии с 128 ГБ памяти на SSD-накопителе в США — 1299 долларов, с 256 ГБ хранилища — 1499 долларов.
В MacBook Air добавили поддержку технологии TrueTone, адаптирующей баланс белого в зависимости от освещения в помещении. Цена лэптопа также немного снизилась. Стартовая версия продается от 1099 долларов.
Слухи относительно новой клавиатуры, которая должна была прийти на смену клавишам с механизмом «бабочки» в нынешних ноутбуках Apple, пока не оправдались. В обновленных лэптопах используется третье поколении «бабочки». По заверениям компании, она не так сильно подвержена проблемам вроде залипания кнопок, на что жалуется часть пользователей.
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Apple сегодня обновила свои ноутбуки сразу нескольких линеек — MacBook Air и MacBook Pro. Об этом пишет The Verge.
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