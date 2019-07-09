ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, сколько США потратили на парад в честь Дня независимости

10.07.2019 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Министерство обороны США потратило 1,2 миллиона долларов на празднование Дня независимости (отмечается 4 июля). Об этом пишет TJournal, ссылаясь на телеканал CBS.

В Пентагоне отметили, что эту сумму потратили на доставку военной техники в Вашингтон и воздушный парад «Салют Америки». Военные добавили, что аналогичные суммы тратили и на другие события: неделя флота в Сан-Франциско обошлась Пентагону в 1,8 миллиона долларов, неделя флота в Лос-Анджелесе — в 1,6 миллиона долларов.

Провести военный парад в Трамп планировал с 2017 года. После президент США частично отказался от этой идеи из-за высокой стоимости и опасений, что танки повредят городские улицы. Вместо этого в Вашингтон привезли военную технику и провели воздушный парад. Последний раз власти вмешивалась в празднование 4 июля в 1983 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны США потратило 1,2 миллиона долларов на празднование Дня независимости (отмечается 4 июля). Об этом пишет TJournal, ссылаясь на телеканал CBS.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Россия разработает «умный» огнемет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика