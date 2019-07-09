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Стало известно, сколько США потратили на парад в честь Дня независимости
10.07.2019 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Министерство обороны США потратило 1,2 миллиона долларов на празднование Дня независимости (отмечается 4 июля). Об этом
В Пентагоне отметили, что эту сумму потратили на доставку военной техники в Вашингтон и воздушный парад «Салют Америки». Военные добавили, что аналогичные суммы тратили и на другие события: неделя флота в Сан-Франциско обошлась Пентагону в 1,8 миллиона долларов, неделя флота в Лос-Анджелесе — в 1,6 миллиона долларов.
Провести военный парад в Трамп планировал с 2017 года. После президент США частично отказался от этой идеи из-за высокой стоимости и опасений, что танки повредят городские улицы. Вместо этого в Вашингтон привезли военную технику и провели воздушный парад. Последний раз власти вмешивалась в празднование 4 июля в 1983 году.
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Министерство обороны США потратило 1,2 миллиона долларов на празднование Дня независимости (отмечается 4 июля). Об этом пишет TJournal, ссылаясь на телеканал CBS.
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