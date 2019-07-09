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Белорусы жалуются, что не могут купить новый смартфон Huawei по акции в салонах МТС
10.07.2019 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Несколько дней назад
Напомним:
В понедельник, 9 июля, на сайте провайдера
Видимо, это сообщение увидели не все. В частности, в редакцию обратилось несколько покупателей из Бреста. Они рассказали, что сегодня утром решили воспользоваться предложением и купить устройство по акционной цене. Но в салоне МТС на улице Куйбышева им отказали, сославшись на то, что предложение действует только при заказе через интернет-магазин. Покупатели оставили коллективную жалобу в книге замечаний.
Похожая история произошла и с покупателями в Могилеве. По их словам, при открытии одного из салонов МТС в 9 утра сотрудники этого центра продаж заявили, что смартфоны уже распроданы, и что их можно только заказать (то есть, оставить заявку) в интернет-магазине оператора. И лишь при условии, что они там еще остались.
Мы связались с представителями МТС и Huawei и опубликуем официальный комментарий, как только нам его предоставят.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:
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