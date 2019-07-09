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Белорусы жалуются, что не могут купить новый смартфон Huawei по акции в салонах МТС

10.07.2019 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад на официальном сайте МТС появилось сообщение о проведении акции со смартфоном Huawei P Smart Z. В первый день продаж (10 июля) при соблюдении ряда условий его предлагают приобрести со скидкой в 50%. Правда, у покупателей из Бреста и Могилева сделать это не получилось.

Белорусы жалуются, что не могут купить новый смартфон Huawei по акции в салонах МТС
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Напомним: изначально предполагалось, что акция будет действовать только 10 июля и только при покупке смартфона одним платежом (не в рассрочку). В таком случае гаджет вместо 649 рублей предлагался за 325 рублей. При этом указывалось, что количество акционных гаджетов ограничено, и что эти аппараты будут доступны как в сети салонов, так и интернет-магазине МТС.

В понедельник, 9 июля, на сайте провайдера появилось следующее сообщение: «В связи с большим интересом, проявленным абонентами к новой модели Huawei P smart Z со скидкой, для возможности заказа смартфона из любой точки страны, а также для учета и контроля реализации, все количество Huawei P smart Z по суперцене будет доступно для заказа 10 июля в интернет-магазине МТС. Оформить заявку на новый Huawei P smart Z со скидкой можно начиная с 9:00 10 июля 2019 г. на сайте shop.mts.by и по телефону интернет-магазина (029) 545 0000 или 210».

Видимо, это сообщение увидели не все. В частности, в редакцию обратилось несколько покупателей из Бреста. Они рассказали, что сегодня утром решили воспользоваться предложением и купить устройство по акционной цене. Но в салоне МТС на улице Куйбышева им отказали, сославшись на то, что предложение действует только при заказе через интернет-магазин. Покупатели оставили коллективную жалобу в книге замечаний.

Похожая история произошла и с покупателями в Могилеве. По их словам, при открытии одного из салонов МТС в 9 утра сотрудники этого центра продаж заявили, что смартфоны уже распроданы, и что их можно только заказать (то есть, оставить заявку) в интернет-магазине оператора. И лишь при условии, что они там еще остались.

Мы связались с представителями МТС и Huawei и опубликуем официальный комментарий, как только нам его предоставят.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Несколько дней назад на официальном сайте МТС появилось сообщение о проведении акции со смартфоном Huawei P Smart Z. В первый день продаж (10 июля) при соблюдении ряда...
 
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