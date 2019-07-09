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Российские истребители пятого поколения смогут садиться на авианосцы

10.07.2019 14:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Главный конструктор-директор ОКБ «Сухой» Михаил Стрелец рассказал, что первые российские истребители пятого поколения, Су-57, смогут садиться на укороченные взлетные полосы, включая палубу авианосца. По его словам, самолету для посадки нужно вдвое меньшее расстояние, чем его предшественнику Су-35. Об этом пишет life.ru.

Российские истребители пятого поколения смогут садиться на авианосцы
Фото: wikipedia.org

В будущем Су-57 может рассматриваться как основной истребитель для морской авиации. Правда, авианосец, на который он сможет садиться, пока существует только в виде проекта, который демонстрируется на выставках. Если решение по поводу адаптации самолетов для авианосцев будет принято, в будущем именно Су-57 станут основными палубными самолетами России.

По мнению экспертов, доработка истребителя пятого поколения под авианосный самолет не потребует существенных изменений. По словам заместителя главнокомандующего ВМФ России Виктора Бурсука, палубная модификация Су-57 заложена в программу развития вооружений, а авианосец под них появится примерно в 2030 году.

Дальность полета истребителя составляет 5500 км, самолет несет ракеты «воздух-воздух», крылатые ракеты Х-59МК2 «Овод» и противокорабельные ракеты X-35УЭ.

 
 
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Главный конструктор-директор ОКБ «Сухой» Михаил Стрелец рассказал, что первые российские истребители пятого поколения, Су-57, смогут садиться на укороченные...
 
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