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В Нью-Йорке заработало беспилотное летающее такси

10.07.2019 15:18 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Компания Uber запускает в Нью-Йорке сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта, передает CNN.

Вертолетный сервис Uber Copter будет доступен в будние дни в часы пик. В то время как весь мегаполис стоит в пробках, пассажиры Uber смогут добраться в международный аэропорт имени Джона Кеннеди за считанные минуты. Такая поездка обойдется в $200. На борт вертолета разрешается брать ручную кладь. В будущем Uber планирует заменить вертолеты летающими автомобилями, которые, как ожидается, сделают перевозку пассажиров более быстрой и безопасной.

 
 
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Компания Uber запускает в Нью-Йорке сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта, передает CNN.
 
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