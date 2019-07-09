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В Беларуси ввели двойное подтверждение оформления интернет-подписки

10.07.2019 16:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Беларуси ввели двойное подтверждение заказа услуг интернет-подписки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.

В Беларуси ввели двойное подтверждение оформления интернет-подписки
Фото: Pixabay.com

На странице с услугами станет размещаться информация об условиях предоставления, стоимости, способе подключения и отключения доступа к услуге. Размер шрифта текста будет дополнительно увеличен.

Для оформления подписки абонент должен сначала подтвердить свое согласие с правилами предоставления услуги, поставив галочку в соответствующее поле (чек-бокс). Если он не согласен, то может в любой момент нажать на кнопку «Выйти».

Если абонент продолжит операцию, то ему предложат нажать кнопку с соответствующей надписью («Подписаться и смотреть», «Смотреть») для завершения оформления услуги. После нажатия кнопки абонент получит доступ к контенту на информационном ресурсе.

Сразу после активации сервиса абоненту придет СМС-сообщение об активации подписки, ее стоимости, способах деактивации и ссылкой на ресурс с контентом.

Кроме этого, СМС-сообщения с аналогичной информацией будут приходить абоненту, оформившему услугу, в установленные оператором сотовой связи сроки для напоминания об активированной платной услуге.

 
 
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В Беларуси ввели двойное подтверждение заказа услуг интернет-подписки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.
 
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