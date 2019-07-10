Официально: вот как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10

Источник материала: IT.Tut.by

7 августа в Нью-Йорке (США) компания Samsung анонсирует новое поколение флагманских смартфонов — серию Galaxy Note 10. Недавно в Сети опубликовали официальные рендеры смартфона, пишет PhoneArena. Кроме того, появилась первая информация о «недорогом» 5G-смартфоне производителя.

Ранее ходившая в Сети информация о дизайне новинок — Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10 — подтвердилась. Общая форма аппаратов в сравнении с нынешними Galaxy S10 окажется чуть более квадратной, а основная камера расположится вертикально, а не горизонтально.



Galaxy Note 10

Вырез для селфи-камеры в форме литеры «О» расположится посередине экрана, а не в его верхней правой части. Кроме того, перо S Pen будет окрашено в разные цвета в зависимости от цвета корпуса смартфона. Ранее также сообщалось, что смартфоны могут лишиться 3,5-мм разъема для наушников. Кроме того, в Plus-версии клавиши питания и регулировки громкости могут стать сенсорными (это пока не подтверждено).

Про «железо» новинок все также уже известно: процессором выступит Snapdragon 855 или Exynos 9825 (чуть улучшенная версия Exynos 9820, которая будет построена по 7-нм техпроцессу). Оперативной памяти — от 8 до 12 ГБ, постоянной — вплоть до 1 ТБ. В Galaxy Note 10+ также установят батарею на 4500 мАч с поддержкой ускоренной 45-ватной зарядки.







Galaxy Note 10+



Размер дисплея в обычной модели — 6,3 дюйма, в увеличенной — 6,75 дюймов. Основная камера окажется строенной (обычная + супер широкоугольная + зум) в Galaxy Note 10 и четверной в Galaxy Note 10+. В последний добавят ToF-сенсор для более точного определения удаленности объектов в кадре.

В Сети также появилась первая информация о будущем флагмане линейки Galaxy A — смартфоне Galaxy A90. Скорее всего, он будет работать на процессоре Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативки. Объем аккумулятора в нем также составит 4500 мАч (будет поддерживаться 45-ватная зарядка).

По словам известного инсайдера Ice universe, Galaxy A90 также окажется одним из самых доступных гаджетов с модемом для работы в 5G-сетях.

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