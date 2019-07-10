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Официально: вот как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 10
11.07.2019 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
7 августа в Нью-Йорке (США) компания Samsung анонсирует новое поколение флагманских смартфонов — серию Galaxy Note 10. Недавно в Сети опубликовали официальные рендеры смартфона,
Ранее ходившая в Сети информация о дизайне новинок — Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10 — подтвердилась. Общая форма аппаратов в сравнении с нынешними Galaxy S10 окажется чуть более квадратной, а основная камера расположится вертикально, а не горизонтально.
Вырез для селфи-камеры в форме литеры «О» расположится посередине экрана, а не в его верхней правой части. Кроме того, перо S Pen будет окрашено в разные цвета в зависимости от цвета корпуса смартфона. Ранее также сообщалось, что смартфоны могут лишиться 3,5-мм разъема для наушников. Кроме того, в Plus-версии клавиши питания и регулировки громкости могут стать сенсорными (это пока не подтверждено).
Про «железо» новинок все также уже известно: процессором выступит Snapdragon 855 или Exynos 9825 (чуть улучшенная версия Exynos 9820, которая будет построена по 7-нм техпроцессу). Оперативной памяти — от 8 до 12 ГБ, постоянной — вплоть до 1 ТБ. В Galaxy Note 10+ также установят батарею на 4500 мАч с поддержкой ускоренной 45-ватной зарядки.
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По словам известного инсайдера Ice universe, Galaxy A90 также окажется одним из самых доступных гаджетов с модемом для работы в 5G-сетях.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:
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7 августа в Нью-Йорке (США) компания Samsung анонсирует новое поколение флагманских смартфонов — серию Galaxy Note 10. Недавно в Сети опубликовали официальные рендеры...
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