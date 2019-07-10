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Стало известно, за сколько будут продавать новые iPhone в этом году
11.07.2019 10:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В сентябре Apple представит новое поколение iPhone, в которое войдут минимум три модели. Недавно стало известно, сколько эти гаджеты могут стоить. Об этом
Напомним: скорее всего, в этом году Apple представит обновленные модели нынешних iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. При этом точные названия гаджетов пока неизвестны. Аппараты внешне будут мало отличаться от нынешних моделей, зато получат улучшенные основные камеры с двумя и тремя фотомодулями, а также более мощное «железо».
Примерные цены на смартфоны уже известны. По информации Wccftech, в Китае за обновленный iPhone Xr придется отдать не менее 989 долларов, за новый iPhone Xs — 1292 доллара, за следующую версию iPhone Xs Max — 1422 доллара. Отметим, что в Китае стоимость гаджетов обычно оказывается немного выше, чем в США и Европе.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:
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В сентябре Apple представит новое поколение iPhone, в которое войдут минимум три модели. Недавно стало известно, сколько эти гаджеты могут стоить. Об этом пишет ресурс...
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