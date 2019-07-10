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В Северной Корее пообещали создать оружие, уничтожающее истребители пятого поколения
11.07.2019 11:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Северная Корея считает недружественным актом покупку Южной Кореей американских истребителей пятого поколения F-35 и готова принять меры противодействия. Об этом
По словам источника, не вызывает сомнений, что покупка F-35 «направлена на завоевание превосходства над соседями» и в первую очередь для того, чтобы «открыть ворота для вторжения в Северную Корею» в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Официальный Пхеньян заключил, что не имеет другого выбора, кроме как создать специальное вооружение, позволяющее полностью уничтожить истребители.
Напомним, что в марте нынешнего года на южнокорейскую авиабазу прибыли два из заказанных 40 истребителей пятого поколения, остальные 38 будут поставлены позже.
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Северная Корея считает недружественным актом покупку Южной Кореей американских истребителей пятого поколения F-35 и готова принять меры противодействия. Об этом...
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