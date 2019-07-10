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В Северной Корее пообещали создать оружие, уничтожающее истребители пятого поколения

11.07.2019 11:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Северная Корея считает недружественным актом покупку Южной Кореей американских истребителей пятого поколения F-35 и готова принять меры противодействия. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на заявление МИД КНДР.

В Северной Корее пообещали создать оружие, уничтожающее истребители пятого поколения
Фото: theaviationist.com

По словам источника, не вызывает сомнений, что покупка F-35 «направлена на завоевание превосходства над соседями» и в первую очередь для того, чтобы «открыть ворота для вторжения в Северную Корею» в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Официальный Пхеньян заключил, что не имеет другого выбора, кроме как создать специальное вооружение, позволяющее полностью уничтожить истребители.

Напомним, что в марте нынешнего года на южнокорейскую авиабазу прибыли два из заказанных 40 истребителей пятого поколения, остальные 38 будут поставлены позже.

 
 
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Северная Корея считает недружественным актом покупку Южной Кореей американских истребителей пятого поколения F-35 и готова принять меры противодействия. Об этом...
 
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