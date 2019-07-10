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Блогер, которая продает воду из своей ванны, ответила на обвинения в обмане и заражении герпесом

11.07.2019 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вчера мы писали, о биологе, который провел ДНК-тест воды от видеоблогера и стримера Белль Дельфин. 19-летняя девушка берет по 30 долларов за баночку воды, в которой она, по ее словам, мылась. Однако биолог не нашел в ней ни частиц кожи, ни других следов ДНК.

Блогер, которая продает воду из своей ванны, ответила на обвинения в обмане и заражении герпесом
Фото: belle. delphine / Instagram

Кроме того, ранее несколько людей утверждало, что заразились герпесом после того, как выпили купленную воду.

После этого блогер опубликовала пост, где ответила на все обвинения.

Если кратко, то девушка говорит, что никто не был госпитализирован или заболел после покупки воды из ее ванны. Все эти утверждения были написаны до того, как она отправила баночки.

Что касается герпеса, то у нее действительно бывали высыпания в детстве, или когда менялась погода, но это «не ЗППП». По словам Белль, покупатели не могут заразиться этим вирусом, тем более что 90% людей будут являться его носителями хотя бы раз в жизни.

Также блогер предупредила, что на eBay продают «поддельную» воду якобы из ее ванны.

 
 
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Вчера мы писали, о биологе, который провел ДНК-тест воды от видеоблогера и стримера Белль Дельфин. 19-летняя девушка берет по 30 долларов за баночку воды, в которой...
 
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