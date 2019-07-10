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Блогер, которая продает воду из своей ванны, ответила на обвинения в обмане и заражении герпесом
11.07.2019 11:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера мы
Кроме того, ранее несколько людей
После этого блогер
Если кратко, то девушка говорит, что никто не был госпитализирован или заболел после покупки воды из ее ванны. Все эти утверждения были написаны до того, как она отправила баночки.
Что касается герпеса, то у нее действительно бывали высыпания в детстве, или когда менялась погода, но это «не ЗППП». По словам Белль, покупатели не могут заразиться этим вирусом, тем более что 90% людей будут являться его носителями хотя бы раз в жизни.
Также блогер предупредила, что на eBay продают «поддельную» воду якобы из ее ванны.
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