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Из-за редкого заболевания руки мужчины стали похожи на деревья

11.07.2019 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

44-летний житель города Газа, Махмуд Талули, за последние два года перенес четыре операции по удалению обширных, похожих на древесину наростов на руках. Но жизнь пациента вскоре может измениться к лучшему благодаря «новаторскому хирургическому лечению». Об этом пишет Live Science.

Из-за редкого заболевания руки мужчины стали похожи на деревья
Фото: HADASSAH UNIVERSITY MEDICAL CENTER

Талули страдает редким генетическим заболеванием — epidermodysplasia verruciformis (или верруциформная эпидермодисплазия). Болезнь делает Махмуда более восприимчивым к инфицированию кожи вирусом папилломы. Из-за этого руки мужчины покрываются массивными бородавками, напоминающими древесную кору.

Но последняя операция, проведенная специалистами медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме, дала результат. Докторам удалось удались большинство наростов на руках пациента, и теперь он даже может двигать пальцами и играть со своими детьми. Впрочем, полностью восстановить руки Махмуда пока не удалось — ему предстоит пройти еще как минимум через одну операцию.

Ресурс med.vesti.ru уточняет, что в ее ходе врачи попытаются использовать новый подход к терапии и удалить наросты с корнями, чтобы минимизировать дальнейшее распространение заболевания. Еще одна цель докторов — изучить геном Талули, выяснить, что является причиной возникновения наростов на теле и разработать план лечения, который помогал бы его именной системе бороться с недугом.

 
 
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44-летний житель города Газа, Махмуд Талули, за последние два года перенес четыре операции по удалению обширных, похожих на древесину наростов на руках. Но жизнь...
 
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