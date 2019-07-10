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Из-за редкого заболевания руки мужчины стали похожи на деревья
11.07.2019 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
44-летний житель города Газа, Махмуд Талули, за последние два года перенес четыре операции по удалению обширных, похожих на древесину наростов на руках. Но жизнь пациента вскоре может измениться к лучшему благодаря «новаторскому хирургическому лечению». Об этом
Талули страдает редким генетическим заболеванием — epidermodysplasia verruciformis (или верруциформная эпидермодисплазия). Болезнь делает Махмуда более восприимчивым к инфицированию кожи вирусом папилломы. Из-за этого руки мужчины покрываются массивными бородавками, напоминающими древесную кору.
Но последняя операция, проведенная специалистами медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме, дала результат. Докторам удалось удались большинство наростов на руках пациента, и теперь он даже может двигать пальцами и играть со своими детьми. Впрочем, полностью восстановить руки Махмуда пока не удалось — ему предстоит пройти еще как минимум через одну операцию.
Ресурс med.vesti.ru
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44-летний житель города Газа, Махмуд Талули, за последние два года перенес четыре операции по удалению обширных, похожих на древесину наростов на руках. Но жизнь...
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