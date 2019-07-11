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В работе Twitter произошел глобальный сбой
11.07.2019 22:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В работе Twitter произошел глобальный сбой. Причины пока неизвестны, но проблемы с доступом испытывают пользователи соцсетия во всем мире. Об этом
Пользователи чаще всего жалуются на неполадки с самим сайтом (87%), а также на проблемы со входом (13%). Как свидетельствует
В прошлый раз сбои наблюдались 22 и 26 мая, а также 20 апреля.
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В работе Twitter произошел глобальный сбой. Причины пока неизвестны, но проблемы с доступом испытывают пользователи соцсетия во всем мире. Об этом свидетельствуют...
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