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Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменен к 15 сентября

12.07.2019 09:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Документ по отмене роуминга между Россией и Беларусью может быть подписан до 15 сентября. Об этом заявил в четверг ТАСС посол республики в РФ Владимир Семашко, прибывший с рабочим визитом в Новгородскую область.

Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменен к 15 сентября

«Эта тема [отмена роуминга] уже давно обсуждается, — сказал он. — Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ — об отмене роуминга в общем плане».

«Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу, — добавил Семашко. — Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть».

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ). Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса министрам связи двух государств.

Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявлял, что стороны пока не пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. В РФ также отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого интерконнекта.

 
Теги: Минск
 
 
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Документ по отмене роуминга между Россией и Беларусью может быть подписан до 15 сентября. Об этом заявил в четверг ТАСС посол республики в РФ Владимир Семашко,...
 
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