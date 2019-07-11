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Загадка на выходные: сможете разгадать числовые палиндромы?
12.07.2019 09:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Популяризатор математики Алекс Беллос
Ответ мы опубликуем в понедельник.
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Популяризатор математики Алекс Беллос опубликовал в The Guardian две головоломки, связанные с числом 11 и другими палиндромами. Сможете их разгадать?
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