ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загадка на выходные: сможете разгадать числовые палиндромы?

12.07.2019 09:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Популяризатор математики Алекс Беллос опубликовал в The Guardian две головоломки, связанные с числом 11 и другими палиндромами. Сможете их разгадать?

Загадка на выходные: сможете разгадать числовые палиндромы?
Фото: Chris Liverani / Unsplash
  1. Докажите, что все четные числовые палиндромы (числа, которые читаются одинаково слева направо и справа налево) делятся на 11.
  2. В деревне живет больше 100 человек. Докажите, что среди жителей есть 11 человек, сумма возрастов которых делится на 11.

Ответ мы опубликуем в понедельник.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популяризатор математики Алекс Беллос опубликовал в The Guardian две головоломки, связанные с числом 11 и другими палиндромами. Сможете их разгадать?
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Роуминг между Беларусью и Россией может быть отменен к 15 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские куртки кожаные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика