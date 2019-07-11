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Google призналась, что прослушивает пользователей

12.07.2019 10:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-колонке Google Home или приложению Google Assistant. С таким признанием выступил в официальном блоге Google менеджер по продукции компании Дэвид Монсис, пишет ТАСС.

Google призналась, что прослушивает пользователей
Фото: Reuters

По его словам, Google сотрудничает с большим числом экспертов-лингвистов по всему миру, которые помогают компании совершенствовать систему распознавания речи, а также добавлять поддержку разных языков. «Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки», — сказал Монсис, отметив, что это важнейший элемент создания системы распознавания человеческой речи искусственным интеллектом.

Он подчеркнул, что сотрудники Google не знают, чьи именно аудиосообщения они прослушивают и не имеют доступа к какой-либо личной информации. Кроме того, экспертам «запрещено транскрибировать разговоры или другие звуки, звучащие на фоне», их полномочия распространяются лишь на «команды, направленные непосредственно [устройствам] Google».

В то же время агентство Associated Press (АР) подчеркивает, что на такой шаг компания вынуждена была пойти после того, как около тысячи голосовых команд, отданных пользователями приложений или смарт-динамиков Google, оказались в доступе бельгийского телеканала VRT.

По информации АР, некоторые из них содержали личную информацию о пользователях, а также разговоры, звучащие на заднем плане. Монсис подчеркнул, что записи были в нарушение правил компании переданы телеканалу одним из экспертов по распознаванию речи, работающим с носителями голландского языка. По словам менеджера Google, компания проводит расследование инцидента и примет все соответствующие меры.

 
 
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Сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают смарт-колонке Google Home или приложению Google Assistant. С таким признанием...
 
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