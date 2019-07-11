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Американское издание назвало самые интересные боевые вертолеты России

12.07.2019 10:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В то время как Америка имеет единственный ударный вертолет AH-64 Apache, у России линейка таких машин намного шире. Американское издание We Are The Migty назвало лучшие образцы современных вертолетов, стоящих на вооружении в российских войсках.

Американское издание назвало самые интересные боевые вертолеты России
Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Первым из перечисленных оказался Ми-28. Вертолет оснащается 30-миллиметровой автоматической пушкой в носовой части и четырьмя подвесками для размещения другого вооружения — ракет «воздух-поверхность», «воздух-воздух», ПТУР и так далее. Экипаж состоит из двух человек: сзади пилот и спереди стрелок, как и в Apache. Кабина вертолета бронирована, а приборы наблюдения ранее позволяли вести бой только в светлое время суток. Недостаток был исправлен в «Ночном суперохотнике» Ми-28Н, так что сейчас такие вертолеты могут сражаться и ночью.

На сравнительных испытаниях Ми-28 и «Черной акулы» Ка-50 первый проиграл, но машину сочли все равно достаточно хорошей, чтобы поставить ее на вооружение. В результате сегодня в российской армии есть и Ми-28, и Ка-50.

Американское издание назвало самые интересные боевые вертолеты России
Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Преемником «Черной акулы» является «Аллигатор» Ка-52, отличающийся от первого в первую очередь тем, что он двухместный. Этот вертолет оснащается шестью подвесками для разнообразного вооружения, включая сверхмощные дальнобойные противокорабельные ракеты, способные за один залп потопить танкер.

Устройство ротора в этом вертолете соосной схемы позволяет лопастям винтов вращаться в противоположных направлениях. Это делает машину значительно более устойчивой в воздухе и устраняет необходимость в хвостовом винте.

Американское издание назвало самые интересные боевые вертолеты России
Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Ми-35 — третья машина в списке. Это глубокая модернизация Ми-24, которая может расцениваться не только как ударный, но и десантно-штурмовой вертолет — огонь из Ми-35 может быть поддержан оперативно высадившимся пехотным соединением.

По мнению автора, Ми-35 на земле выглядит неуклюже, но в воздухе он «злобен, как толстая утка на стероидах». В случае массового налета таких вертолетов они могут бросить в бой целые взводы и роты пехоты, а потом оказать им поддержку в бою. «Они дорогие и неуклюжие, но дают много ценных возможностей», — заключает автор.

 
 
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В то время как Америка имеет единственный ударный вертолет AH-64 Apache, у России линейка таких машин намного шире. Американское издание We Are The Migty назвало лучшие...
 
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