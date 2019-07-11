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Четыреста тысяч человек в шутку решили штурмовать «Зону 51»

12.07.2019 15:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сообщество Shitposting cuz im in shambles запустило шуточную акцию по штурму «Зоны 51». К ней присоединилось почти 400 тысяч человек, а обсуждение дошло и до Reddit. Об этом сообщает Naked Science.

"Зона 51". Фото: wikipedia.org
«Зона 51». Фото: wikipedia.org

«Зона 51» — засекреченная база военных США. В массовой культуре она воспринимается как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей и хранятся тела пришельцев. В связи с этим «Зона 51» привлекает много внимания как среди сторонников конспирологических теорий, так и среди любителей.

Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до этого времени военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Интерес людей к этому месту не угасает до сих пор. Чтобы раскрыть все тайны «Зоны 51», пользователи Facebook запустили шуточную акцию по «штурму» военной базы.

Организовало акцию сообщество Shitposting cuz im in shambles, которое публикует разные мемы и шутки. Двадцать седьмого июня, решив привлечь внимание подписчиков, группа создала встречу «Штурмуем „Зону 51“. Они не смогут остановить нас всех». Но то, что начиналось как шутка, внезапно вышло из-под контроля. К мероприятию присоединялось все больше людей, и на данный момент их число превысило 400 тысяч. За последний день к встрече присоединилось более 100 тысяч человек.

Обсуждение темы затем перекинулось и на популярный форум Reddit, где идея тоже вызвала большой отклик. Организаторы встречи предлагают собраться 20 сентября 2019 года в туристической точке неподалеку от предполагаемого месторасположения «Зоны 51» и дружно побежать к ней в надежде «увидеть инопланетян». По словам авторов пранка, если встреча будет массовой, они получат больше шансов, что хоть кто-то из толпы выживет и сможет раскрыть миру тайны секретной военной базы.

Позже пользователи начали предлагать свои «планы по штурму» военной базы. Один из них, например, даже нарисовал расстановку войск и предложил атаковать «Зону 51» с двух флангов отрядами фанатов «Наруто», а в качестве оружия использовать камни. На эту тему впоследствии также появилось множество локальных мемов.

 
 
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Сообщество Shitposting cuz im in shambles запустило шуточную акцию по штурму «Зоны 51». К ней присоединилось почти 400 тысяч человек, а обсуждение дошло и до Reddit. Об этом...
 
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