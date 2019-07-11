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В США создают стелс-бомбардировщик нового поколения

12.07.2019 17:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

ВВС США приступили к созданию прототипа нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Самолет должен заменить в американской авиации существующие сверхзвуковые «стратеги» Lancer B-1B и B-2 Spirit. Об этом сообщает Military Watch.

В США создают стелс-бомбардировщик нового поколения
Фото: engadget.com

Еще в 2015 году официальные лица ВВС заявляли, что нужно построить 80−100 новых бомбардировщиков B-21. Общая стоимость программы оценивалась в 20 миллиардов долларов. С тех пор цифра сильно выросла, так как ВВС хотят уже 200 самолетов.

По информации источников, B-21 будет спроектирован так, чтобы его эксплуатация и ТО стоили сравнительно дешево, в отличие от весьма дорогого B-2 Spirit. Последний был спроектирован для европейского театра военных действий в случае гипотетического конфликта с СССР, тогда как B-21 разрабатывается для войны в условиях Азиатско-Тихоокеанского региона с Китаем в качестве вероятного противника.

B-21 разрабатывается параллельно с истребителем шестого поколения, известного как Penetrating Counter Air Fighter. По словам начальника ВВС США Дэвида Голдфайна, военные внимательно следят за прогрессом создания бомбардировщика. Конечная цель американского командования — получить машину, которая сможет угрожать любой цели в любое время в любой точке мира. Для этого она должна уметь избегать атак любых систем ПВО и самолетов, включая С-500.

Военные США рассчитывают, что B-21 станет самым малозаметным самолетом в мире, превзойдя по этому показателю B-2 Spirit и истребители пятого поколения F-22 и F-35. В России похожие самолеты разрабатываются по программе ПАК ДА, в Китае — H-20.

 
 
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ВВС США приступили к созданию прототипа нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Самолет должен заменить в американской авиации существующие...
 
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