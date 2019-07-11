«Заблудившийся» контрацептивный имплант нашли у жительницы Португалии в легком

Источник материала: IT.Tut.by

«Заблудившийся» контрацептивный имплант нашли у пациентки в легком. Это уже вторая история про миграцию имплантов, которую British Medical Journal публикует за последнее время. Об этом со ссылкой на журнал сообщает «Чердак».



Так выглядит контрацептивный имплант. Изображение: singlecare.com

Контрацептивный имплант — стержень размером со спичку, который вживляют под кожу руки чуть выше плеча, — обычно почти не перемещается в ткани, его легко можно прощупать рукой. Но иногда пациенты теряют имплант из вида, после чего врачи находят его в самых неожиданных местах. Серьезных осложнений в этих случаях пока не возникает, но догнать и извлечь «беглеца» может быть непросто.

В 2005 году British Medical Journal опубликовал истории двух женщин, которые обратились к врачам для замены имплантов. Прощупать их медики не смогли и только после УЗИ определили, где они находятся, — на 7 и 11 сантиметров выше места имплантации. В обоих случаях смещение импланта не вызвало проблем со здоровьем, и их достаточно быстро извлекли. В то же время обзор литературы показал, что врачи зарегистрировали уже несколько десятков похожих случаев. Тогда специалисты в основном связывали миграцию имплантов с неправильным выбором места вживления. В качестве других причин они рассматривали набор или потерю веса, а также сильные физические нагрузки после имплантации.

Контрацептив может перемещаться и в результате травмы. Недавно медики описали случай женщины, которая упала на льду и сломала руку, в которой находился имплант. Она не рассказала о нем ни при обращении к травматологу, ни после обследования у рентгенолога и наложения гипса. И только после того, как перелом сросся, пациентка вспомнила о том, что давно пора заменить имплант на новый, решила его прощупать и не нашла на своем месте. Она догадалась посмотреть на оставшийся снимок сломанной руки и увидела на нем имплант, который не заметили лечившие ее врачи.

Но в редких случаях импланты мигрируют за пределы руки, проникая в сосудистое русло. В новом номере BMJ вышла статья , описывающая такой необычный случай. 31-летняя пациентка из Португалии обратилась в клинику с маточным кровотечением, и врачи сразу заподозрили неполадки с имплантом: кровотечение могло быть связано с тем, что в крови изменилось количество гормонов. На условленном месте в руке импланта, конечно же, не оказалось. Чтобы вычислить, где «скрывается» беглец, потребовалось не только УЗИ, но также и рентген. К счастью, в состав импланта входит небольшое количество сульфата бария — специально, чтобы сделать его заметным на рентгеновском снимке. Благодаря обоим методам врачи нашли инородное тело в районе левого легкого. С помощью компьютерной томографии врачи выяснили, что имплант не проник в собственную ткань легкого и находится в сосуде, откуда его благополучно извлекли.