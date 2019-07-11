ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Заблудившийся» контрацептивный имплант нашли у жительницы Португалии в легком

12.07.2019 19:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

«Заблудившийся» контрацептивный имплант нашли у пациентки в легком. Это уже вторая история про миграцию имплантов, которую British Medical Journal публикует за последнее время. Об этом со ссылкой на журнал сообщает «Чердак».

«Заблудившийся» контрацептивный имплант нашли у жительницы Португалии в легком
Так выглядит контрацептивный имплант. Изображение: singlecare.com

Контрацептивный имплант — стержень размером со спичку, который вживляют под кожу руки чуть выше плеча, — обычно почти не перемещается в ткани, его легко можно прощупать рукой. Но иногда пациенты теряют имплант из вида, после чего врачи находят его в самых неожиданных местах. Серьезных осложнений в этих случаях пока не возникает, но догнать и извлечь «беглеца» может быть непросто.

В 2005 году British Medical Journal опубликовал истории двух женщин, которые обратились к врачам для замены имплантов. Прощупать их медики не смогли и только после УЗИ определили, где они находятся, — на 7 и 11 сантиметров выше места имплантации. В обоих случаях смещение импланта не вызвало проблем со здоровьем, и их достаточно быстро извлекли. В то же время обзор литературы показал, что врачи зарегистрировали уже несколько десятков похожих случаев. Тогда специалисты в основном связывали миграцию имплантов с неправильным выбором места вживления. В качестве других причин они рассматривали набор или потерю веса, а также сильные физические нагрузки после имплантации.

Контрацептив может перемещаться и в результате травмы. Недавно медики описали случай женщины, которая упала на льду и сломала руку, в которой находился имплант. Она не рассказала о нем ни при обращении к травматологу, ни после обследования у рентгенолога и наложения гипса. И только после того, как перелом сросся, пациентка вспомнила о том, что давно пора заменить имплант на новый, решила его прощупать и не нашла на своем месте. Она догадалась посмотреть на оставшийся снимок сломанной руки и увидела на нем имплант, который не заметили лечившие ее врачи.

Но в редких случаях импланты мигрируют за пределы руки, проникая в сосудистое русло. В новом номере BMJ вышла статья, описывающая такой необычный случай. 31-летняя пациентка из Португалии обратилась в клинику с маточным кровотечением, и врачи сразу заподозрили неполадки с имплантом: кровотечение могло быть связано с тем, что в крови изменилось количество гормонов. На условленном месте в руке импланта, конечно же, не оказалось. Чтобы вычислить, где «скрывается» беглец, потребовалось не только УЗИ, но также и рентген. К счастью, в состав импланта входит небольшое количество сульфата бария — специально, чтобы сделать его заметным на рентгеновском снимке. Благодаря обоим методам врачи нашли инородное тело в районе левого легкого. С помощью компьютерной томографии врачи выяснили, что имплант не проник в собственную ткань легкого и находится в сосуде, откуда его благополучно извлекли.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Заблудившийся» контрацептивный имплант нашли у пациентки в легком. Это уже вторая история про миграцию имплантов, которую British Medical Journal публикует за последнее...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В США создают стелс-бомбардировщик нового поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние куртки женские распродажа Москва в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика