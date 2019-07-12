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Ученые сделали первую в истории фотографию квантовой запутанности

13.07.2019 13:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Физики из Университета Глазго в Шотландии сделали первую в мире фотографию квантовой запутанности — феномена, настолько странного, что Эйнштейн назвал его «жутким действием на расстоянии». Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Science Advances.

Ученые сделали первую в истории фотографию квантовой запутанности
Изображение: Университет Глазго

Это нечеткое серое изображение — первый раз, когда мы видим взаимодействие частиц, лежащее в основе квантовой механики и формирующее основу квантовых вычислений.

Квантовая запутанность возникает, когда две частицы становятся неразрывно связанными, и то, что происходит с одной, тут же влияет на другую, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга. Отсюда и описание Эйнштейна — «жуткое действие на расстоянии».

Эта конкретная фотография показывает запутанность между двумя фотонами — двумя частицами света. Они взаимодействуют и на короткое время делятся физическими состояниями.

Авторы отмечают, что на фото изображена совокупность нескольких изображений фотонов, проходящих через серию четырех фазовых переходов. В ходе этого камера и зафиксировала, как две частицы сместились одинаково, несмотря на то, что они были разделены. То есть, они оказались «запутаны».

 
 
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Физики из Университета Глазго в Шотландии сделали первую в мире фотографию квантовой запутанности — феномена, настолько странного, что Эйнштейн назвал его...
 
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