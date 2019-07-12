Во Франции показали первую из шести французских атомных подлодок нового поколения «Барракуда»

Источник материала: IT.Tut.by

Первая из шести французских атомных подлодок нового поколения «Барракуда» покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. «Барракуда» — один из крупнейших проектов в сфере обороны, пишет RFI.



Подводная лодка «Сюффрен», Шербур, 5 июля 2019. Фото: Benoit Tessier / REUTERS

В церемонии 12 июля приняли участие президент Эмманюэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли. Эмманюэль Макрон напомнил, что строительство «Барракуды» завершилось 120 лет спустя после появления первой французской подлодки и 40 лет спустя после появления ее прямого предшественника — АПЛ класса «Рюби».

Шесть «Рюби» бороздят море в составе французсих ВМС еще со времен холодной войны, с начала 1980-х. Правительство решило отправить их на пенсию и постепенно, до 2030 года, заменить «Барракудами».

Проект «Барракуда» стартовал еще в 1998 году. Изначально программа оценивалась в 7,9 млрд евро. Но затраты в итоге перевалили за девять миллиардов. Из-за технических сложностей проект еще и задержался на три года.

Первую из шести «Барракуд» окрестили «Сюффрен» — в честь легендарного французского адмирала Сюффрена. Подлодку строили более десяти лет на верфи в Шербуре. На воду ее спустят в конце июля. А в состав флота ее должны ввести летом 2020 года, хотя точных дат официальные лица не называют.

«Барракуды» будут служить десятилетиями, минимум до 2060 года, отмечает их конструктор Naval Group — французская оборонная компания с государственным участием.

Что такое «Барракуды»

«Барракуды» — многоцелевые атомные подлодки (Sous-marins nucléaires d’attaque, SNA, согласно французской терминологии). Они не имеют ядерных ракет, но передвигаются в море благодаря ядерной силовой установке.

«Сюффрен» будет выполнять классические для своих собратьев задачи, рассказывает начальник генштаба ВМС, адмирал Кристоф Празюк. Будет обеспечивать безопасность своим «старшим братьям» — ядерным ракетоносцам «Триумфан», сопровождать флагман французских ВМС — авианосец «Шарль де Голль». И еще выслеживать подлодки противника и собирать разведданные.

Отмечается, что у «Сюффрена» сразу несколько технологических преимуществ. Во-первых, это первая французская подлодка, способная запускать крылатые ракеты дальностью в тысячу километров по целям на земле. «Сюффрен» может перевозить вдвое больше вооружений, чем предшественницы (крылатые ракеты MdCN, новейшие тяжелые торпеды F21, противокорабельные ракеты SM 39).

Во-вторых, подлодка оснащена съемной док-камерой (Dry Deck Shelter), через которую боевые пловцы могут покинуть «Сюффрен» на мини-субмарине. Такую технологию до сих пор использовали только американцы и британцы.

В-третьих, это одна из самых бесшумных в мире подлодок, что критически важно для ее безопасности. «Сюффрен» сложно «засечь» в море. Как рассказывают специалисты, его акустический след равен шуму от стаи креветок.

Примечательно, что у «Сюффрена» нет и перископа — классического оптического прибора на подлодках, который добавляет им уязвимости. Его заменили высокотехнологичными камерами на мачте, способными «видеть» как днем, так и ночью.

99-метровый «Сюффрен» меньше и маневреннее своих иностранных сородичей (например, 119-метровой российской АПЛ «Северодвинск»). В составе экипажа будут 65 человек, в том числе женщины. Ко всему прочему автономность плавания «Сюффрена» благодаря современному оборудованию и удобствам составляет 70 дней (у подлодок «Рюби» — 45 дней).

Франция уже договорилась с Австралией на экспорт 12 подлодок по программе «Барракуда», но с дизельно-электрическим двигателем (без ядерного реактора). Naval Group рассчитывает экспортировать «Барракуды» и в другие страны, в частности, в Голландию, указывая на их «привлекательную» по сравнению с конкурентами стоимость.