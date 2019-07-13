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Поцелуй червя и атака инфузории: семь видео про микроскопическую жизнь в прудах

14.07.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вероника ведет авторский биологический блог Microbia.ru о «микроскопической жизни». Она берет пробы из москвоских или подмосковных водоемов (реже из других регионов) и снимает видео про крошечных обитателей прудов, которые живут совсем рядом с нами, и о которых мы даже не задумываемся. Показываем вам несколько интересных роликов, которые заставят задуматься: а кто или что живет в капле воды из белорусских прудов?

Одноклеточная инфузория атакует, парализует и проглатывает коловратку

На видео показана сцена поглощения инфузорией Homalozoon, одной клеткой, многоклеточного организма, коловратки, состоящей из 1000 (!) клеток. В начале атаки видно, что инфузория будто зацепила чем-то свою жертву. При контакте с добычей у хищных инфузорий автоматически срабатывают гарпуновидные ядовитые органеллы (токсицисты). Они вонзаются в жертву, удерживают ее и парализуют ядом.

Инфузорию-туфельку съедает группа хищных инфузорий

В начале видео инфузория-туфелька получает травму, соприкоснувшись с ядовитой ротовой областью одноклеточного хищника (Литонотуса). В ответ на нападение она выпустила защитные органеллы — трихоцисты (видны на видео на 0:07 как след из нитевидных структур, оставленный инфузорией). Это помогло скрыться, но ранение оказалось смертельным. А дальше начинается самое интересное…

Инфузории-падальщики до тла обгладывают мертвую коловратку

Три инфузории рода Holophrya лакомятся мертвой коловраткой. Эти инфузории имеют хемотаксис к мертвой плоти, что помогает им быстро найти пищу — они движутся вдоль градиента концентрации химических веществ разлагающихся тканей. Основная их еда — трупы различных мелких беспозвоночных — ракообразных, коловраток, личинок насекомых.

Как инфузория поглощает очень длинную водоросль Спирогиру

Видео очень забавного поедания длинной водоросли инфузорией Prorodon spirogyrophagus. Эта инфузория — единственно известная, которая может поглощать нитчатые водоросли. Инфузория выделяет ферменты внутрь каждой клетки водоросли перед поглощением. Видно, как они деформируют хлоропласты.

Прожорливая «клетка-рот» инфузория Бурсария

Это инфузория-хищник Бурсария с огромным ртом, поглощающая добычу словно пылесос, засасывая ее в глотку движениями ресничек. По сути это клетка-рот, большой прожорливый рот. На видео она ест инфузорий-туфелек и длинную инфузорию Спиростомум. Также можно увидеть процесс удаления непереваренных остатков пищи.

Поцелуй червя

Это плоский червь Dalyellia viridis (турбеллярия), населяющий пресноводные водоемы. Тут он делает нечто, похожее на поцелуй. К слову, у этого червя нет ануса, поэтому непереваренные остатки пищи выводятся через рот. Так что его поцелуй, наверно, был бы не очень приятным.

Церкария, вызывающая зуд купальщика

Церкарии — личинки паразитических плоских червей, живущие в пресных водоемах. У человека они вызывают церкариоз (шистосоматидный дерматит), известный в народе как зуд купальщика. Эти личинки выходят в воду из брюхоногого моллюска (промежуточного хозяина) и активно ищут своих окончательных хозяев — водоплавающих птиц. Но им свойственно путать человека с лапой утки, и они вбуравливаются в человеческую кожу, причиняя сильный зуд. За свою ошибку церкарии платят жизнью, они погибают в толще кожных покровов человека, однако вызывают крайне неприятные симптомы: сыпь, волдыри и аллергические реакции.

 
 
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Вероника ведет авторский биологический блог Microbia.ru о «микроскопической жизни». Она берет пробы из москвоских или подмосковных водоемов (реже из других регионов)...
 
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