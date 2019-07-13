Марсоход сфотографировали с орбиты Марса. Сможете найти его на фото?

Источник материала: IT.Tut.by

Агентство NASA опубликовало фотографию марсохода «Кьюриосити», сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фото было сделано 31 мая, когда марсоход находился в районе горы Шарпа в кратере Гейла. Об этом пишет Meduza.



Фото: NASA

На ней марсоход представляет собой небольшую точку, которую непросто увидеть с первого взгляда. Видите его?

Вот он

Фото: NASA