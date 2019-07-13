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Марсоход сфотографировали с орбиты Марса. Сможете найти его на фото?
14.07.2019 12:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Агентство NASA опубликовало фотографию марсохода «Кьюриосити», сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фото было сделано 31 мая, когда марсоход находился в районе горы Шарпа в кратере Гейла. Об этом
На ней марсоход представляет собой небольшую точку, которую непросто увидеть с первого взгляда. Видите его?
Вот он
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Агентство NASA опубликовало фотографию марсохода «Кьюриосити», сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фото было сделано 31 мая, когда марсоход...
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