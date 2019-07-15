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Посмотрите, как эсминец ведет огонь ракетами «Москит» в Японском море

16.07.2019 10:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Корабли российского Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы. Ракетный катер «Р-24» и эсминец «Быстрый» с интервалом в несколько секунд выпустили свой «главный калибр» — противокорабельные ракеты «Москит». Целью был большой корабельный щит, расположенный на расстоянии 60 километров. Видео стрельб появилось в Сети.

Пуск оказался удачным, обе ракеты попали в цель. При точном попадании «Москит» с его 150-килограммовой боевой частью может потопить даже крупные корабли вроде эсминцев и крейсеров — фактически, любого потенциального противника, кроме авианосцев.

После запуска ракета долетает до цели, управляясь по командам спутников морской разведки и самолета-разведчика Ту-95РЦ. При подлете ракета летит буквально над самой водой, на высоте не более семи метров. Это очень затрудняет ее перехват.

 
 
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Корабли российского Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы. Ракетный катер «Р-24» и эсминец «Быстрый» с интервалом в несколько секунд выпустили свой...
 
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